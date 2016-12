सीआईएसएफ की ओर से जारी किये गये आंकड़ों के मुताबिक इस साल दिल्‍ली मेट्रो में जितने जेबकतरे पकड़े गये उनमें 91 फीसदी महिलाएं थीं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 12:28 [IST]

English summary

Women constitute over 91 per cent of pickpockets apprehended by the CISF in the Delhi Metro network this year, reveals data.