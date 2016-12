अब अगर कोई दिल्‍ली में खुले में पेशाब या शौच करता दिखेगा तो उसे शुभंकर (mascots) सीटी बजाकर टोकेंगे।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 17:48 [IST]

English summary

People who attempt to urinate or defecate in public in Delhi’s wealthier neighbourhoods may soon find themselves loudly interrupted.