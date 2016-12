प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार आधा कर सकती है बसों का किराया

डीटीसी के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने बताया कि किराए में कमी पर सरकार एक या दो दिन में फैसला करके घोषणा करेगी। अधिकारी ने बताया कि नया किराया जनवरी से लागू हो सकता है।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 13:13 [IST]

The Delhi government is mulling reducing fares of DTC and cluster buses (orange) by over 50 per cent to promote use of public transport and discourage people from using personal vehicles to bring down pollution.