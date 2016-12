दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को फर्जी हलफनामा केस में मिली जमानत, अगली सुनवाई 7 अप्रैल को

याचिका में कहा गया गया कि केजरीवाल ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में जानबूझ कर जानकारी छुपाई। इस आधार पर उनके खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त वजहें हैं।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 12:21 [IST]

English summary

Delhi CM Arvind Kejriwal gets bail in false affidavit case of 2013 assembly polls.