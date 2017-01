कोहरे के कारण विमान सेवाएं बाधित, यूपी में हो सकती है बारिश

कोहरे की वजह से दिल्ली आने/जाने वाली 9 अंतरराष्ट्रीय और 8 घरेलू फ्लाइट्स काफी देरी से चल रही हैं।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 8:25 [IST]

English summary

Mostly over parts of East Uttar Pradesh and almost entire Bihar witnessed moderate to dense fog activity today morning.55 trains late, 22 rescheduled and 6 cancelled.