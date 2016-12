दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद ATC अधिकारी सस्पेंड

दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद डीजीसीए ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अधिकारी को नौकरी से हटा दिया है। मामले की जांच के बाद ये कदम उठाया गया।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 16:03 [IST]

An Air Traffic Controller was taken off duty by the aviation regulator DGCA after a major accident was averted at the Delhi airport on Tuesday morning as an IndiGo and a SpiceJet aircraft came face-to-face on the runway, allegedly because of "miscommunication".