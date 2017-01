कोहरे की वजह से 41 ट्रेनें लेट, 3 रद्द ,ठिठुर रहा है उत्तर भारत, लोग परेशान

मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान ठिठुरन बने रहने के साथ व कोहरा छाने की संभावना जताई है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 9, 2017, 8:14 [IST]

English summary

Delhi, Bihar, East Uttar Pradesh residents woke up to a foggy morning, 70 trains late and 7 cancelled.