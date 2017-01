जम्मू-कश्मीर के गुरेज में हिमस्खलन की वजह से छह जवानों समेत 10 लोगों की मौत

बुधवार को सोनमर्ग में भी हिमस्खलन का प्रकोप दिखा। हिमस्‍खलन के चलते भारतीय सेना का मेजर रैंक का एक ऑफिसर शहीद हो गया। इस घटना में आठ जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया था।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 15:59 [IST]

Death toll rises in avalanche that struck army camp in Gurez Sector of jammu kashmir.