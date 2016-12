वायरल हुआ ‘दंगल’ की गीता और बबिता का डांसिंग वीडियो

आमिर खान की दंगल फिल्म में गीता और बबिता फोगाट का किरदार निभा रही सान्या और फातिमा का क्रेजी डांस मूव्य देखकर दंग रह जाएंगे आप।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 19:43 [IST]

English summary

They came, they conquered and they're still winning hearts. We're talking about debutants Sanya Malhotra and Fatima Sana Sheikh. Dreams come true when you least expect and their Dangal journey is a good enough proof.