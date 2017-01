दंगल गर्ल जायरा वसीम को मिला बॉलीवुड का साथ, गीता और बबीता ने भी किया समर्थन

जाने-माने गीतकार जावेद अख्तर ने भी जायरा का साथ दिया और विरोधियों पर निशाना साधा. जावेद अख्तर ने ट्वीट किया, 'जो लोग छतों पर चढ़कर आजादी के नारे लगाते हैं, वे दूसरों की आजादी छीन रहे हैं।'

Dhaakad ladkiyon ka role kiya hai usne toh usko darne or sharminda hone ki koi zarurat nahi hai: Wrestler Geeta Phogal on Zaira Wasim pic.twitter.com/S6we1UdSF2

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 9:30 [IST]

English summary

Dangal girl Zaira Wasim gets support from bollywood over recent controversy.