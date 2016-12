दमन-दीव देश का पहला शहर जो हुआ कैशलेस

दमन दीव देश का पहला कैशलेस शहर बना, 25000 से अधिक परिवारों में सभी को दी गई डिजिटल बैंकिंग की ट्रेनिंग।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 17:02 [IST]

English summary

Daman and Diu becomes first cashless city of the nation. More than 25 thousand families are equipped with digital mode of payment.