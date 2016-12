जल्द ही बढ़ जाएगी भारतीय वायुसेना की ताकत, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दी मंजूरी

दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भारतीय सेना की ताकत अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक बैठक में सेना के कई प्रस्ताव मंजूर किया है।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 20:03 [IST]

English summary

DAC gives go ahead to IAF to purchase C17 transport aircraft