सुरेश कलमाडी, अभय चौटाला बने IOA के लाइफटाइम प्रेसिडेंट

नई दिल्ली। इंडियन ओलंपिक एसोशिएशन ने सुरेश कलमाडी और अभय चौटाला को सर्वसम्मति से अपना लाइफटाइम प्रेजिडेंट चुन लिया है। चेन्नई में हुई आईओए की आम बैठक में सर्वसम्मति से सुरेश कलमाडी और आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला को लाइफटाइम प्रेजिडेंट चुन लिया गया। 150 लोगों ने उनकी नियुक्ति पर अपनी सहमति दी।

आपको बता दें कि सुरेश कलमाडी बहुचर्चित कॉमनवेल्थ घोटाले में आरोपी हैं। उनपर 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान हुए कई घोटालों के आरोप लगे। इन आरोपों के बाद बाद अदालत ने सीडब्ल्यूजी आयोजन समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया था।

Suresh Kalmadi and Abhay Chautala's appointment as life presidents of IOA, has been done as a part of tradition: IOA Sources — ANI (@ANI_news) December 27, 2016

वहीं इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला भी आय से अधिक संपत्ति मामले के आरोपी है। आपको बता दें कि अभय चौटाले पहले भी आईएओ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। यहीं नहीं उन्होंने लगातार 12 सालों तक भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली। इस आम बैठक में ओलिंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू और साक्षी मलिक को सम्मानित भी कियागया।

We are shocked at the resolution passed by IOA to make Suresh Kalmadi and Abhay Chautala life presidents: Vijay Goel, Sports Minister pic.twitter.com/VaR5mu4ccR — ANI (@ANI_news) December 27, 2016

Both(Kalmadi and Chautala) are facing serious corruption charges. We will seek a report and take appropriate action: Vijay Goel — ANI (@ANI_news) December 27, 2016

कलमाडी और अभय चौटाले के लाइफटाइम अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा ने सवाल खड़ा किया है। खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा है कि आईओए द्वारा कलमाडी और अभय चौटालो को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाए ाने पर हम हैरान है। उन्होंने कहा कि सुरेश कलमाडी और अभय चौटाला दोनों पर ही भष्ट्राचार के आरोप लगे हैं। ऐसे में उनका आईओए का अध्यक्ष बनाए जाने चौंकाने वाला है। गोयल ने कहा कि हम मामले की जांच करेंगे और जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई करेंगे।