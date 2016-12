नोटबंदी के 40 दिन बाद नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति क्या है जनता है मूड, सर्वे में जानिए

पीएम मोदी ने कहा था कि कैश संकट सिर्फ 50 दिनों तक रहेगा। 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन संकट खत्म होती नहीं दिख रही। ऐसे माहौल में जनता का मूड कैसा है, इस पर सीवोटर ने सर्वे किया है।

In a CVoter survey, it has been found that even facing cash crunch after 40 days of demonetisation, public is in support of BJP and Prime Minister Narendra Modi.