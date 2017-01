नक्सली इलाके में पोस्टिंग पाने वाली पहली महिला कमांडर ऊषा बनीं रोल मॉडल

ऊषा किरण देश की पहली महिला कमांडर बन गई हैं, जिनकी तैनाती नक्सली प्रभावित इलाके में की गई है। ऊषा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में तैनात हैं और वहां की आदिवासी महिलाओं की रोल मॉडल बन गई हैं।

Tuesday, January 17, 2017, 18:22 [IST]

