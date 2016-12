धमाके में घायल हो गए थे ये CRPF जवान जितेन्द्र कुमार, 30 महीनों से हैं कोमा में

2014 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक धमाके में जितेन्द्र कुमार नाम के सीआरपीएफ जवान घायल हो गए थे, जो पिछले 30 महीनों से कोमा में हैं। वह मुश्किल से सिर्फ आंखें ही हिला पाते हैं।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 20:00 [IST]

English summary

CRPF jawan injured in blast in coma from 30 months