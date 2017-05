नौ गोलियां झेलने और बुरी तरह से जख्‍मी होने के बाद भी सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता कश्‍मीर में लौटने के ख्‍वाहिशमंद। कहा घाटी जाकर अधूरा काम पूरा करने की इच्‍छा।

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 16:43 [IST]

English summary

CRPF Brave Heart Chetan Cheetah who took nine bullets, wants to go back to Kashmir again and wants to serve the nation.