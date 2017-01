चैताली ने बयां की उस खौफनाक रात की कहानी, जब लड़कियों को दौड़ा-दौड़ाकर छेड़ा गया

चैताली फोटोग्राफर हैं। चैताली ने फेसबुक पर उस रात का अनुभव शेयर किया है। उनका यह स्‍टेट्स अब वायरल हो गया है। हालांकि इस स्‍टेट्स में बहुत गालियां हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 20:25 [IST]

English summary

On New Year's Eve, Bengaluru proved it is no better than Delhi, or any other city when it comes to safety of women.