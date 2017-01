माल्‍या ने कहा कि 'हमारे सम्माननीय पीएम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और किसानों के बारे में बोलते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों एन्फोर्समेंट एजेंसीज ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इनकार कर दिया।'

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 17:46 [IST]

English summary

In a series of tweets, absconding liquor baron Vijay Mallya appealed to Prime Minister Narendra Modi that investigations conducted by criminal agencies should be fair, impartial and legal.