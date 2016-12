कांग्रेस की एकजुटता की कोशिशों को लगा झटका, सीपीएम नेता ने कॉन्फ्रेंस में आने से किया मना

नोटबंदी को लेकर सोनिया गांधी एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रही हैं, जिसमें उन्होंने सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया है। हालांकि, सीताराम येचुरी ने आने से पहले ही मना कर दिया है।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 20:49 [IST]

English summary

cpm will not come in the joint press conference organised by congress