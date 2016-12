साथ चलने से मना करने पर बिगडै़ल युवराज ने शहजाद को पिलाया पेशाब

शहजाद जब युवराज के ऑफिस पहुंचा तो वहां युवराज ने अपने छह दोस्तों के साथ मिलकर उसे जमकर पीटा और बीयर की बोतल में पेशाब कर गोली मारने की धमकी देते हुए बंदूक की नोक पर शहजाद को उसे पीने को मजबूर किया।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 14:27 [IST]

Corporator son forces urine down man throat at gunpoint in thane