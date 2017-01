दिल्ली के कनॉट प्लेस को फरवरी से वाहनमुक्त करने का फैसला, तीन महीने के लिए बना नियम

दिल्ली के कनॉट प्लेस में भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से भीतरी और मध्य की सड़क को वाहनमुक्त बनाने का फैसला लिया गया है। फिलहाल इसे तीन महीने के लिए लागू किया जा रहा है।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 13:09 [IST]

English summary

connaught place of delhi to go vehicle free for 3 months from february