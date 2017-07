इंदू सरकार पर कांग्रेस का बवाल, भंडारकर ने ट्वीट कर कहा - हमें बंधक बना लिया

पुणे। फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर की फिल्म इंदू सरकार पर संकट के बादल कम नहीं हो रहे हैं। शनिवार को एक ट्वीट कर भंडारकर ने कहा कि उन्हें और उनकी टीम को कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र स्थित पुणे के एक होटल में रोक लिया है। भंडारकर ने लिखा है कि ' कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें होटल में रोक लिया है और हंगामा किया। मैं मेरी टीम अपहृत हालात में फंसे हैं। '

बता दें कि यहां भंडाकर इंदू सरकार पर एक प्रेस वार्ता करने वाले थे लेकिन हंगामे के चलते वो रद्द कर दी ई। इसी मसले पर गायक बप्पी लहरी ने कहा कि मधुर भंडारकर एक अच्छ फिल्म निर्माता हैं। वो मेरा पसंदीदा है। इंदू सरकार पर विवाद उस अवधि के कारण है, जिस पर यह आधारित है।

Congress workers hv barged in the Hotel lobby & created ruckus,me & team are stranded like hostages in hotel room. #pune activity cancelled. pic.twitter.com/6GHX1VHGD8

बता दें कि कांग्रेस इंदू सरकार का विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम इसे सेंसर से पहले उन्हें दिखाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि भंडारकर ने साफ कर दिया है कि वो रिलीज से पहले फिल्म नहीं दिखाएंगे।

#WATCH: Congress workers created ruckus at a hotel in Pune where press conference of Madhur Bhandarkar's 'Indu Sarkar' was to be held. pic.twitter.com/gzMD0WK9JB