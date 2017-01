देश के पांच राज्‍यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार की तरफ से 1 फरवरी, 2017 को अग्रिम बजट पेश करने के फैसले को लेकर विपक्षी दल राष्‍ट्रपति और भारतीय चुनाव आयोग के पास पहुंच गए हैं

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 14:21 [IST]

English summary

Congress, SP, CPM write letter to president of india, CEC, Don’t advance Budget, will help bjp