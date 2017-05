कांग्रेस में फेरबदल शुरु, बदले गए दो राज्यों के अध्यक्ष

कांग्रेस में अब फेरबदल की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में एक प्रेसवार्ता के दौरान रणदीप सूरजेवाला ने जानकारी दी।

नई दिल्ली। साल 2014 के आम चुनावों के बाद लगातार हार का मुंह देख रही कांग्रेस में अब बदलाव की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। निराशा के दौर से गुजर रही कांग्रेस की पंजाब और उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष बदलने की घोषणा की गई है। साथ ही राजस्थान में कांग्रेस के नए प्रभारी महासचिव भी बदल दिए गए हैं। हरियाणा के पंचकुला से विधायक और कांग्रेस में कम्यूनिकेसन इनचार्ज रणदीप सूरजेवाला ने दिल्ली में एक प्रेसवार्ता में जानकारी दी कि पूर्व राज्यमंत्री सुनील जाखड़ को पंजाब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिलहाल सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष थे। साथ ही उत्तराखंड में प्रीतम सिंह को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वो किशोर उपाध्याय की जगह लेंगे। राजस्थान के प्रभारी होंगे.. कांग्रेस की लीगल सेल का अध्यक्ष विवेक तन्खा को बनाा गया है और पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश पांडे को राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया है। गौरतलब है कि बीते महीने गोवा में कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बना पाने में नाकाम रहने के बाद लगातार आलोचना झेल रहे दिग्विजय सिंह को गोवा और कर्नाटक के पार्टी प्रभारी पद से हटा दिया गया था। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह की जगह पर ए. चेल्ला कुमार को गोवा में पार्टी प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं कर्नाटक में पार्टी ने केसी वेणुगोपाल को राज्य इकाई का महासचिव नियुक्त किया है।

