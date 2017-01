गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट

कांग्रेस गोवा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इस लिस्ट में कई ऐसे चेहरों को भी जगह दी गई है जिन्हें 2012 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Congress releases first list of candidates for upcoming Assembly elections in Goa. pic.twitter.com/AbrgBLZXFW

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 16:34 [IST]

English summary

Congress releases it list of candidate for Goa assembly election 2017. This list includes many faces who have lost election in 2012.