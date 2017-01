नोटबंदी के विरोध में देशभर में RBI के सामने कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, हुआ लाठीचार्ज

भारतीय रिजर्व बैंक के देशभर में स्थित 25 दफ्तरों के सामने कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें कहीं पर लाठीचार्ज हुआ तो कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 17:41 [IST]

English summary

Congress protest at RBI offices across the country over demonetisation