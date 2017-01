मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दो विधायक बीजेपी में शामिल

कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने उसके बागी नेताओं को अपनी ओर मिलाया है और इसी गणित के तहत सत्ता पाने की राह देख रही है।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 16:34 [IST]

English summary

Congress MLAs Nemcha Kipgen Vungjagin Valte and ex MP Kim Gangte join BJP ahead of Manipur general assembly election 2017.