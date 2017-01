अखिलेश यादव को लेकर कांग्रेस नेता एनडी तिवारी ने मुलायम को लिखी चिट्ठी

चार बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके एनडी तिवारी ने बताया कि वह उत्तराखंड चुनाव में बेटे रोहित शेखर तिवारी को टिकट दिलाना चाहते हैं और इसी काम में ज्यादा व्यस्त हैं इसलिए लखनऊ आने का वक्त नहीं मिला।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 3:13 [IST]

English summary

congress leader nd tiwari writes to mulayam singh yadav over akhilesh yadav.