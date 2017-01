उत्तराखंड चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता एनडी तिवारी

सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने सपा से अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने भाजपा में जाने का फैसला किया।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 12:49 [IST]

English summary

Senior Congress leader Narayan Dutt Tiwari and his son Rohit Shekhar have joined BJP in the presence of party President Amit Shah.