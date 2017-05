पठानकोट और नगरोटा आतंकी हमले की पांच समान बातें

नगरोटा आतंकी हमले ने लोगों को दिला दी जनवरी में पठानकोट स्थित इंडियन एयरफोर्स के बेस पर हुए आतंकी हमले की याद। नगरोटा की तरह ही उस हमले में भी तड़के ही एयरबेस में दाखिल हुए थे आतंकी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, November 30, 2016, 18:18 [IST]

English summary

Nagrota Terror attack has reminded people of Pathankot terror attack. Take a look on 6 similarities between Pathankot and Nagrota terror attack