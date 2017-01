छोटा शकील ने दी सुनील ग्रोवर के निर्देशक को धमकी, शिकायत दर्ज

'कॉफी विद डी' के निर्माता और निर्देशक ने एक शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि उन्हें छोटा शकील के दफ्तर से धमकी दी जा रही है।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 16:24 [IST]

English summary

The producer and director of upcoming film 'Coffee With D' have filed a complaint alleging that ever since the promos of the movie came out, they have been getting threat calls from Chhota Shakeel's office.