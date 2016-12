अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू समेत 7 नेताओं को पार्टी ने किया सस्पेंड, PPA अध्यक्ष ने दी जानकारी

पार्टी ने सीएम खांडू के अलावा डिप्टी सीएम चोवना मेन और पांच अन्य विधायकों को भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 0:25 [IST]

English summary

CM Pema Khandu and six others suspended from primary membership of People's party of Arunachal.