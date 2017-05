केजरीवाल के घर हो रही जरूरी मीटिंग, हो सकता है बड़ा फैसला

कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में कुमार विश्वास कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि यह बड़ा फैसला पार्टी छोड़ने का भी हो सकता है।

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 12:28 [IST]

clash between aam aadmi party's arvind kejriwal and kumar vishwas

