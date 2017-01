CISF जवान ने एयरपोर्ट में खुद को गोली से उड़ाया, मची अफरातफरी

सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट के अंदर मीडिया की एंट्री रोकी गई है। घटना की वजह से एयरपोर्ट में अफरातफरी का माहौल हो गया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 13:48 [IST]

English summary

CISF jawan kills self in Bengaluru airport with his service rifle.