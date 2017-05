अमेरिकी कमांडर ने कहा भारतीय महाद्वीप में चीन की मौजूदगी चिंताजनक

अमेरिकी कमांडर ने कहा भारतीय महाद्वीप स्थिरता का सागर लेकिन यहां पर चीन की मौजूदगी चिंताजनक। कहा चीन के रवैये पर अब सवालिया निशान।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 16:42 [IST]

English summary

China's presence creating anxiety in Indian Ocean Region says US.