चीन ने यूनाइटेड नेशंस में जैश-ए-मोहम्‍मद के कमांडर मौलाना मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के भारत के प्रस्‍ताव को फिर किया खारिज। पाकिस्‍तान को समर्थन कर रहा है आतंकवाद से पीड़‍ित चीन।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 30, 2016, 17:43 [IST]

English summary

China blocks proposal at UN to list Jaish commander Masood Azhar as a designated terrorist.