नॉर्वे में भारतीय दंपत्ति से बच्चा छीनने का मामला गरमाया, सुषमा स्वराज ने मांगी रिपोर्ट

बीजेपी नेता विजय जौली ने नॉर्वे में भारतीय दंपत्ति से बच्चा छीने जाने का मामला उठाते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और नॉर्वे में भारतीय दूतावास को पत्र लिखा था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 23, 2016, 13:02 [IST]

English summary

5 year Child Taken From Indian Couple In Norway, Sushma Swaraj Seeks Report.