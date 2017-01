मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर याचिकाकर्ता से बोले- मैं भी हिंदू हूं, लेकिन किसी से डरता नहीं

जेएस खेहर ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर वह भविष्य में ऐसी कोई याचिका दायर करते हैं तो याचिका के साथ 50 हजार का डिमांड ड्राफ्ट भी लगाना होगा।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 13:03 [IST]

English summary

chief justice j s khehar said i am a hindu and do not afraid