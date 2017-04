अरुण जेटली से जुदा है आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की राय, किया अमीर किसानों पर कर का समर्थन

मुख्य आर्थिक सलाहाकर अरविंद सुब्रमण्यम ने किसानों पर कर लगाए जाने के मुद्दे पर वित्त मंत्री जेटली से अलग राय रखी है।

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 6:17 [IST]

English summary

chief economic advisor arvind subramanian said their should be tax on rich farmer in country