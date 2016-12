चेतन भगत ने कराया पोल, जवाब मिला नरेंद्र मोदी अगर इमरजेंसी भी लगा दें तो भी हम करेंगे समर्थन

लेखक चेतन भगत ने ट्वीटर पर एक पोल कराया, जिसमें उन्हें सवालों के जवाब मिले। भगत ने लिखा है कि ये जवाब चौंकाने वाले हैं।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 13:17 [IST]

English summary

Chetan Bhagat asked on twitter If u had a choice of keeping Modi as our leader but with less democracy, would u be ok with it?