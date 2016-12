चेक बाउंस होने पर एक महीने के भीतर हो सकती है जेल

चेक बाउंस होने के खिलाफ केंद्र सरकार जल्द बना सकती है सख्त कानून, सूत्रों के मुताबिक चेक बाउंस होने पर इसे जारी करने वाले को एक महीने के भीतर जेल हो सकती है।

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 15:06 [IST]

English summary

Centre to make stringent law against bounce cheque issue. Traders have shown their concern for accepting cheque.