5 राज्यों में चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने बैठक से ज्यादा प्रचार को समझा जरूरी

5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रियों ने कैबिनेट मीटिंग को तवज्जो दी ही नहीं।

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 5:17 [IST]

English summary

Central ministers absent in most of cabinet meeting during 5 states assembly election.