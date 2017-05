बाहुबली फिल्म को लेकर मोदी के मंत्री ने दिया बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू बोले बाहुबली जैसी फिल्म मेक इन इंडिया का जबरदस्त उदाहरण है, इस फिल्म ने हमें गौरान्वित किया है।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 13:23 [IST]

English summary

Central Minister say Bahubali is shining example of Make in India project He says this movie makes us proud in the world.