अब हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकेगी महात्मा गांधी की तस्वीर, केन्द्र सरकार ने राज्यों को भेजा सर्कुलर

महात्मा गांधी की तस्वीर को अब ऐसी किसी जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, जो गंदी हो। इसके लिए सरकार ने सभी राज्यों को एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 13:56 [IST]

English summary

center issued circular regarding use of mahatma gandhi image