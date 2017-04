ईवीएम पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, जल्द बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक

मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने कहा है कि हम जल्द ही सभी दलों कि बैठक बुलाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर उठाए जा रहे सवालों को लेकर उन्हें आश्वस्त करेंगे।

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 21:58 [IST]

English summary

CEC Nasim Zaidi says We hold all party meeting soon how EVMs non tamperable and secured.