CBSE का बड़ा फैसला: अगले सेशन से जरूरी होगा 10वीं बोर्ड एग्जाम

सीबीएसई ने बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि अगले साल सेशल ने दसवीं का बोर्ड एग्जाम देना अनिवार्य होगा।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 21:30 [IST]

English summary

Board exams for Class X are set to become compulsory for all CBSE students from 2018 as CBSE's Governing body on Tuesday "unanimously approved" a proposal in this regard.