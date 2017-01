सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा 9 मार्च से होगी शुरु

सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा एक सप्‍ताह आगे के लिए टाल दी गई हैं। अब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 9 मार्च से शुरु होगी।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 18:58 [IST]

English summary

cbse class 10th and 12th exam to begin from 9th march,2017