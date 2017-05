वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स कार के बोनट पर चढ़कर अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहा है और वह बार-बार फिसल रहा है।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 13:33 [IST]

English summary

A constable attached to the Mumbai special branch was caught on camera trying to run over a man with his car.