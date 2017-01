50000 रुपये से ज्यादा कैश निकालने पर टैक्स वसूलने की सिफारिश, बजट पर हो सकता है फैसला

साल 2005 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार 25000 रुपये से अधिक की निकासी पर टैक्स लगाना चाहती थी लेकिन तब डिजिटल पेमेंट की सुविधा बेहतर न होने की वजह से ऐसा नहीं किया जा सका था।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 9:26 [IST]

English summary

Cash withdrawal should be taxed over 50000 suggest chief ministers panel to narendra modi.